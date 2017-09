Les handballeurs nîmois s'inclinent logiquement face à Montpellier

Les handballeurs nîmois se sont bien accrochés ce mercredi au Parnasse face à Montpellier mais ils n'ont pas réussi à s'imposer face à leurs meilleurs ennemis. Les héraultais l'ont emporté 28 à 24.

Les supporters étaient bien au rendez-vous ce mercredi soir au Parnasse pour encourager la GreenTeam, pour la deuxième journée du championnat de 1ere division. Près de 3 400 spectateurs sont venus pousser les Usamistes qui affrontaient leurs meilleurs ennemis: les joueurs de Montpellier.

Comme toujours le derby attire et passionne les spectateurs. Ils étaient remontés ce mercredi soir et les joueurs leur ont offert un beau spectacle même si ils n'ont pas réussi à s'imposer, défaite 28 à 24. Les Nîmois se sont bien accrochés, mais ils n'ont mené qu'en tout début de match, la machine montpelliéraine s'est rapidement mise en route malgré les efforts du gardien Rémi Desbonnet (17 arrêts) pour l'en empêcher.

On a fait un bon match mais on n'a pas réussi à les faire douter - Franck Maurice, entraîneur de l'Usam

Et sans livrer un match d'exception, les Héraultais ont donné le sentiment de vraiment maîtriser leur sujet. Un défaite au goût peut-être un peu amer pour l'Usam, d'ailleurs le coach Franck Maurice dit regretter quelques excès de précipitation de ses joueurs.

On a tiré trop vite, on a manqué de patience mais on n'est pas trop loin