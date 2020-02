Les Handballeurs toulousains du Fenix tiennent tête au PSG, mais s’inclinent 36 à 28

Toulouse, France

Et à la fin, c'est toujours le PSG qui gagne !

Pour la reprise du championnat de hand, dans un Palais des sports André-Brouat plein à craquer, les toulousains du Fénix ont tenu tête aux parisiens et à ses stars pendant près de 40 minutes, avant de s'incliner en deuxième période, 36 à 28. Logiquement, les coéquipiers de Luka Karabatic se sont imposés, mais on a vu une équipe toulousaine soudée et accrocheuse. C'est la première fois que le Fenix résiste autant au champion en titre.

Les supporters conquis

Ils étaient venu voir les stars du PSG pour l’affiche de la saison, mais ils ont apprécié le jeux très accrocheur des toulousains en première période. « Fantastique, bonne défense des toulousains, la deuxième mi-temps a été plus difficile pour eux, mais un très beau match » s’enchante ce supporter.

Le Fenix de Toulouse a tenu tête au PSG en première période © Radio France - Olivier Lebrun

On aurait pu, c’est la première fois qu’on résiste autant aux parisiens, et c’est aussi la première fois qu’on est aussi haut dans le classement - constate cet habitué des matchs du Fénix.

Les supporters toulousains heureux d'avoir une belle équipe du Fénix Copier

« C’est la première fois qu’on a une si bonne équipe, il y a une très bonne cohésion entre les joueurs, c’est pour ça qu’on aurait pu espérer qu’ils décrochent au moins un petit nul. » « Ils manquent peut être un peu d’endurance – ajoute son fils déjà fan du Fenix – « faut rester soudé, faut travailler, et la prochaine fois, on les aura ! »

Une équipe soudée

Le gardien toulousain Jeff Lettens regrette un peu le score final : « l’écart est quand même assez grand, malgré le match qu’on a fait. On a craqué en deuxième mi-temps parce que c’est quand même la plus grosse écurie du championnat. On voit où on peut encore s’améliorer. Après, je suis fier de ce que l’on a produit, c’est très encourageant pour la suite. On est un bon ensemble, faut que ça continue, peut-être qu’on peut décrocher quelque chose de beau à la fin de la saison. »

" On a une bonne équipe" - Le gardien du Fenix Jeff Letens Copier

Le Fenix reste 5eme du championnat de hand , le PSG - quintuples champions de France et invaincu depuis le début de la saison – rejoue dès dimanche en Ligue des champions, un déplacement en Slovénie à Celje pour le compte de la 11e journée de la phase de groupe.