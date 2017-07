Les handballeuses de Besançon (ESBF) dans le vif du sujet, dès la reprise de l'entraînement estival

Après cinq semaines de vacances, les handballeuses bisontines (D1) ont eu droit à une sacrée reprise, ce lundi. Séances "d'escaliers" après avoir enchaîné les tours de piste d'athlétisme, dans la matinée ! Et séance "handball", quand même, l'après-midi. C'est parti pour six semaines de préparation !

Souriantes et toutes bronzées, les handballeuses de Besançon, ce lundi, au moment de se retrouver pour la longue préparation estivale de la saison 2017-2018 ! Mais après cinq semaines de vacances – et quand même un programme individuel d'entretien physique à respecter, normalement – les rictus de douleur sont rapidement apparus sur les visages des joueuses de l'ESBF...

Il faut dire que cette reprise de l'entraînement, sous un chaud soleil – 28° déjà en fin de matinée – ressemblait à tout sauf une banale petite promenade de santé... Raphaëlle Tervel et Philippe Monnier-Benoît, la coach et le préparateur physique de l'ESBF, avaient concocté une intense matinée à leurs jeunes troupes sur la piste d'athlétisme du stade Léo Lagrange de Besançon.

Souffle court et jambes "qui brûlent"

Durant environ une heure, les handballeuses bisontines ont enchaîné les accélérations sur le tartan : 100 m, puis 200, 300, 400, 500, 600, 800 et enfin 1.000, le tout entrecoupé de courts moments de récupération !

Julie Dazet, demi-centre de l'ESBF "Quand tu sors de vacances, les reprises d'entraînement c'est jamais très rigolo... Comme tous sportifs, on a hâte de reprendre, mais pour le 1er match..." Copier

Et dans la foulée – mais à l'ombre de la tribune, quand même – un bon quart d'heure de séance "d'escaliers" à grimper et descendre en courant mais aussi en sautant !

Trois semaines d'intense préparation physique avant six gros matchs amicaux en août

Une première matinée de reprise très physique, suivie l'après-midi d'une séance "handball" dans leur Palais des Sports de Besançon. Les joueuses de l'ESBF ont donc été plongées d'entrée dans le vif du sujet et ce régime intense va continuer ainsi durant trois semaines encore ! Jusqu'au 3 août, date du premier match amical programmé contre Dijon (D1), à Gray. Du 11 au 13 août, lors du Tournoi de Lomme (Nord), les Bisontines affronteront ensuite de nouveau les Dijonnaises mais aussi un autre adversaire du prochain championnat de D1 (LFH), Nice, ainsi que les Tchèques du Slavia Prague.

Raphaëlle Tervel, coach de l'ESBF : "Si on veut continuer à progresser, il faut se mesurer aux meilleures !" Copier

Enfin, en guise de cinquième et sixième matchs de préparation, l'ESBF ira se frotter au top niveau européen, les 18 et 19 août, en Hongrie : Alizée Frécon et ses copines y affronteront sur leurs terres et Györ, le vainqueur de la Ligue des Champions féminine 2017 en mai, et Ferencvaros, le deuxième meilleur club hongrois !

Deux dates à ne pas rater cet été sur l'agenda de l'ESBF : 18 juillet et 30 août

Un peu plus de six semaines de préparation estivale au total pour les handballeuses bisontines, avant l'ouverture de la nouvelle saison de D1 Féminine : le 30 août, à domicile, contre Toulon. Et l'autre date importante de cet été 2017 pour l'ESBF, c'est ce mardi 18 juillet : le tirage au sort de la Coupe EHF, à Vienne (Autriche). Raphaëlle Tervel et ses jeunes joueuses – brillantes et prometteuses 4e du championnat de France, la saison dernière – seront exemptées du 1er tour en septembre et feront leur entrée en lice mi octobre, au 2e tour, pour le grand retour du club bisontin en Coupe d'Europe après 7 ans d'absence !