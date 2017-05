Les handballeuses de Besançon logiquement en Finale… pour la 3e place du championnat de France

Surclassée à domicile, au match aller, l’ESBF a encore subi la loi de Metz, ce samedi, en 1/2 finale retour des Play Off de la D1 Féminine de handball. Défaite, 29- 24, chez les multiples championnes de France. Les Bisontines ont malgré tout encore un précieux podium à tenter de décrocher.

Il fallait bien plus qu’un énorme exploit ! Un improbable miracle… En 1/2 finale retour des Play Off de D1, ce samedi, les handballeuses bisontines devaient gagner d’au moins dix buts, à Metz, chez les championnes de France en titre, pour déjà espérer la séance des tirs aux buts et peut-être décrocher une incroyable qualification pour la finale du championnat de France…

Pas une énorme pression populaire pour la 1/2 finale retour des Play Off de D1 Metz vs @ESBF_Handball (def 30-20 à l'aller des Bisontines) pic.twitter.com/7IIaMM1SYL — France Bleu Besançon (@bleubesancon) May 20, 2017

Mais comme au match aller – lourdement perdu 30-20, à domicile – l’ESBF a encore été battue par l’ogre messin : 29- 24, score final de cette 26e défaite consécutive (!) contre les Lorraines depuis la dernière victoire bisontine qui remonte au 4 mars 2006…

3 buts d’avance pour l’ESBF après 20 minutes de jeu…

Sans pression mais impliquées et appliquées – face à des Messines qui se sont gentiment mises en jambes au fil des minutes – les jeunes joueuses de Raphaëlle Tervel et Sandrine Delerce auront malgré tout réussi à mener les débats durant le premier tiers du match, en comptant même trois buts d’avance (7-10, 20’)…

Mi-tps 13-11 pour Metz vs @ESBF_Handball en 1/2 finale retour des Play Off

c'est déjà mieux qu'à l'aller pour les Bisontines battues 30-20 pic.twitter.com/9dWHXOS0Oo — France Bleu Besançon (@bleubesancon) May 20, 2017

Mais c’est bien Metz qui était devant au tableau d’affichage à la mi-temps (13-11). Et encore et toujours au buzzer final (29-24).

Defaite 29-24 @ESBF_Handball à Metz en 1/2 finale retour des play off... les bisontines ont encore une precieuse ''petite finale'' à jouer.. pic.twitter.com/4OY4zU1yp1 — France Bleu Besançon (@bleubesancon) May 20, 2017

Une ’’Petite Finale’’ tout sauf anecdotique encore au menu

Pas de finale du championnat de France pour les Bisontines… Mais quand même la ’’Petite Finale’’ encore à jouer (en matchs aller/retour également) ! Face à l’autre perdant des 1/2 finales : Issy-Paris – 2e de la phase régulière de la D1 Féminine et qualifié pour la Finale de la Coupe de France, le 27 mai, contre Metz – éliminé par le 3e, Brest, le promu aux gros moyens financiers… Et cette ’’Petite Finale’’ (31 mai, à domicile puis 3 ou 4 juin, à Issy-les-Moulineaux) n’a rien d’anecdotique.

Francs-Comtoises et Franciliennes ont, certes, déjà leurs billets pour la Coupe d’Europe la saison prochaine, grâce à leur présence dans le dernier carré des Play Off. Mais l’équipe qui se classera finalement 3è au palmarès 2017 du championnat de France sera, a priori, un peu plus ’’avantagée’’ que le 4e lors des tirages au sort des premiers tours préliminaires de la Coupe EHF ; ça permettra d'éviter les cadors, d’entrée... et donc d'espérer faire plus qu'un ’’petit tour et puis s'en va’’ pour le grand retour de l’ESBF en Coupe d’Europe après 7 ans d’absence.