Les handballeuses de Besançon retrouvent la Coupe d'Europe après 7 ans d'absence

Le joli coup double de l'ESBF, ce vendredi, en D1 Féminine de handball (LFH). Victorieuses 26-23 de Nantes en 1/4 de finale - retour des Play Off, les Bisontines sont qualifiées pour le dernier carré synonyme de billet pour la Coupe d'Europe la saison prochaine. Cela n'était plus arrivé depuis 2010.

Marquer, au minimum, deux petits buts de plus que Nantes pour s’offrir une qualification européenne la saison prochaine… C’était la mission loin d’être impossible, ce vendredi soir à domicile, des handballeuses bisontines lors du 1/4 de finale – retour des Play Off de la D1 Féminine, une semaine après avoir été seulement battues 19-18 au match – aller chez les Nantaises.

Palais des Sports de Besançon plein comme un oeuf pour le 1/4 de finale retour des Play Off entre @ESBF_Handball et @NLA_HB ! Obj Europe ! pic.twitter.com/ETW40fL492 — France Bleu Besançon (@bleubesancon) May 5, 2017

Et l’ESBF n’a vraiment pas raté son rendez-vous avec l’Europe, ce « match le plus important de l’année » comme le qualifiaient à l’unisson l’ensemble des acteurs du club, Président, staff technique et joueuses bien évidemment ! Les jeunes Bisontines se sont imposées 26- 23 contre Nantes dans leur ’’chaudron’’ du Palais des Sports, une nouvelle fois plein comme un œuf – comme on le revoit de plus en plus régulièrement cette saison, comme aux très grandes heures du club – avec plus de 3.000 bouillants supporters !

Les Bisontines remontées comme des pendules dès le coup d’envoi

A peine trois minutes de jeu, que les Francs-Comtoises possédaient déjà leurs fameux deux d’avance (3-1). Avant même d’en compter sept (10-3, 15’) ! 15-11 au tableau d’affichage, à la mi-temps…

Le 12 e but de l'esbf !!! Allez Besançon pic.twitter.com/4SRKWga8rz — France Bleu Besançon (@bleubesancon) May 5, 2017

Et la furia bisontine a continué de plus belle en seconde période (19-12, 36’), malgré trois tentatives de ’’remontada’’ des Nantaises à un quart d’heure de la fin (20-17, 45’) et dans les dernières minutes (25-22, 56' et 26-23, 58')… Score final 26- 23 pour l’ESBF, dans une ambiance de folie au Palais des Sports !

Les nantaises reviennent â 20-16. Sur ce jet de 7 m. L'esbf mene toujours pic.twitter.com/7M6fQlCOD7 — France Bleu Besançon (@bleubesancon) May 5, 2017

Le billet pour la Coupe d’Europe 2017-2018 – dévolu automatiquement aux demi-finalistes des Play Off – est donc dans la poche ! L’ESBF peut maintenant sereinement rêver d’un exploit en 1/2 finale, avec match – aller dès le prochain week-end (13/14 mai) contre le vainqueur de Metz – Dijon dont le 1/4 de finale – retour se joue ce samedi soir (6 mai)…

Les filles de l'esbf sont en demi finales et s'imposent 26-23 pic.twitter.com/Cw3wyzIt1c — France Bleu Besançon (@bleubesancon) May 5, 2017

De la D2 à la Coupe d’Europe en deux saisons seulement

Le glorieux club bisontin n'avait plus disputé la Coupe d’Europe depuis sept longues années ! Depuis cette élimination en 1/4 de finale de la Challenge Cup, en mars 2010, face aux allemandes de Buxtehude... Pour rappel, l’ESBF et la Coupe d’Europe, c’était normal, incontournable à la grande époque : à partir du milieu des années 90 et durant une quinzaine de saisons, les handballeuses bisontines ont joué un total de 78 matchs européens, dont 22 de Ligue des Champions !

Avec en point d'orgue, la fameuse Coupe des Coupes 2003 remportée contre les ukrainiennes du Spartak Kiev. Un sacre continental auquel avaient alors participé – en tant que joueuses – Raphaëlle Tervel et Sandrine Delerce, l’actuel duo d’entraîneures de l’ESBF qui va donc pouvoir regoûter aux prestigieuses joutes continentales… Une très belle et très concrète confirmation de la progression constante de la jeune équipe bisontine – composée essentiellement de joueuses du cru formée au club ces dernières années – depuis son passage express en D2... C'était il y a deux ans seulement, titre de championne de France à la clé.

Le clapping pour saluer les bisontines victorieuses. pic.twitter.com/k1XPMvJhTX — France Bleu Besançon (@bleubesancon) May 5, 2017

La Coupe d’Europe 2017-2018, mode d’emploi

Pour son grand retour en Coupe d’Europe, la saison prochaine, l’ESBF disputera la Coupe EHF (European Handball Federation), l’équivalent de l’Europa League en football. Les Bisontines sont assurées d’y jouer deux matchs au minimum, lors du 1er tour préliminaire en ’’aller – retour’’ du mois de septembre…

Le règlement de la Coupe EHF prévoit ensuite deux autres tours préliminaires – toujours en matchs ’’aller – retour’’ – en octobre puis en novembre, avant de pouvoir espérer atteindre la phase de poules programmée en janvier et février 2018. Quatre groupes de quatre équipes – soit six matchs à jouer, en ’’aller – retour’’, pour chacune – avec qualification en 1/4 de finale (mars) pour les deux premières de chaque poule. Les ½ finales et la finale de la Coupe EHF sont ensuite prévues au printemps.