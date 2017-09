VIDEOS - Les handballeuses de Besançon s'invitent encore un peu plus dans la cour des grandes de la D1

Pour la première fois depuis son retour dans l'élite en 2015, l'ESBF a enfin battu une équipe du "top 3" en D1 ! 25-18 contre Issy-Paris ce samedi soir, à domicile, lors de la 3e journée. 5e puis 4e ces deux dernières saisons, les handballeuses bisontines continuent de grimper dans la hiérarchie...

C'était un duel entre équipes qualifiées pour la coupe d'Europe cette saison – Issy-Paris avait remporté contre l'ESBF la finale pour la 3e place des Play Off du championnat de D1 la saison dernière – et ce très haut-niveau annoncé sur le papier a vite été confirmé sur le terrain du Palais des Sports de Besançon, ce samedi soir.

Avec notamment dans les buts, deux gardiennes quasiment infranchissables... Durant les treize premières minutes : 6 arrêts sur 8 tirs pour la gardienne francilienne, l'internationale Norvégienne Silje Solberg, qui a finalement terminé avec un 9/18 à la mi-temps. Et que dire – si ce n'est bravo – de Cathy Gabriel, côté bisontin qui, elle, a distillé son talent durant ces trente premières minutes de match avec un fantastique bilan de 10/16 dans ses buts !

#E03LFH à la mi-tps @ESBF_Handball mate 10-6 @IssyParisHand dans le choc entre Européennes grâce notamment aux 10 arrêts de Cathy Gabriel ! pic.twitter.com/5ddCOUyXAP — France Bleu Besançon (@bleubesancon) September 9, 2017

''Seulement'' 10-6 pour l'ESBF à la mi-temps, grâce ou à cause des formidables gardiennes

Et c'est donc assez logiquement que les joueuses de l'ESBF, très incisives en défense comme en attaque, menaient 10-6 à la pause.

#E03LFH la gardienne bisontine Cathy Gabriel reprend son show en 2e période : 12e arrêt et 14-9 (40') pour @ESBF_Handball vs @IssyParisHandpic.twitter.com/h1YHS3jg2T — France Bleu Besançon (@bleubesancon) September 9, 2017

Le match plein de la talentueuse jeune et vaillante troupe bisontine coachée par le duo Raphaëlle Tervel / Sandrine Delerce a ensuite continué en seconde période – 16 arrêts sur 33 tirs au final pour Cathy Gabriel – et voilà donc comment l'ESBF sereinement imposée : 25-18, score final...

Les Bisontines n'avaient plus gagné contre Issy-Paris depuis plus de six ans et pas battu un ''top 3'' ces deux dernières saisons

#E03LFH@ESBF_Handball joue bien dans la cour des grandes maintenant : 25-18 vs @IssyParisHand dans le duel d'Européennes du we de la D1 ! pic.twitter.com/3JJccaHWct — France Bleu Besançon (@bleubesancon) September 9, 2017

Et comme un bonheur n'arrive jamais seul (c'est bien connu...), les handballeuses bisontines ont également réussi à vaincre un double signe indien, ce samedi soir : gagner contre une des équipes du ''top 3'' de la D1 pour la première fois depuis le retour dans l'élite il y a deux ans ; et enfin (!) de nouveau réussir à battre Issy-Paris depuis le 20 février 2011 ! Plus de six longues années au cours desquelles les Franciliennes restaient sur une série de douze victoires et un match nul contre les Francs-Comtoises...

Les deux autres cadors, Metz et Brest, maintenant au menu de l'ESBF durant ce mois de septembre

Une semaine après sa défaite surprise chez les promues du Havre, l'ESBF remet donc les pendules à l'heure avec ce symbolique deuxième succès en trois journées de championnat cette saison. De belles promesses, en tous les cas déjà, avant de défier lors des deux prochains matchs, et les championnes de France en titre de Metz (16 septembre, en Lorraine) et Brest, le vice champion de France (23 septembre à Besançon)...