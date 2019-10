Les handballeuses de Bourg-de-Péage changent de président

Bourg-de-Péage, France

Six années. C'est court pour certains clubs. Mais Daniel Sénécloze et toute son équipe n'ont pas chômé pour leurs filles : 3 montées, du National à la LFH, et un club qui s'est structuré, d'amateur à professionnel, conservant son image sympathique auprès des supporters et de la Ligue de Handball.

Pour le Président, c'était évident, et préparé : son départ était inéluctable. Trop fatigué par le travail effectué, moins motivé pour porter la SASP qu'il a monté (une Société Anonyme du Sport Professionnel). Alors fidèle à ses engagements, il laisse la main.

Ce samedi 11 octobre, après la rencontre face aux Toulonnaises, le club présentera ses remplaçants. Quatre chefs d'entreprise, déjà partenaires du club, prêts à tout faire pour remplir le plan 2022 : faire entrer Bourg-de-Péage dans le Top 5 des clubs français.

Daniel Sénécloze promet d'accompagner les quatre aventuriers durant deux mois, avant de leur laisser les décisions stratégiques dès janvier. Il sera alors l'heure pour ce président hors-norme de se retourner sur les années passées, et de savourer la croissance de ses filles, depuis les gradins cette fois.