Handball féminin : les joueuses de l'ESBF reprennent l'entraînement à Besançon

L'objectif est désormais affiché au grand jour, sans tabou : les handballeuses de l'ESBF rêvent d'une bonne performance en coupe d'Europe.

Pour la coach du club de D1 féminine de hand, il s'agit d'une priorité "comme la saison précédente". La dernière campagne de l'ESBF s'était malheureusement arrêtée aux portes des phases finales, avec une élimination en poules contre Viborg.

Un soupçon d'expérience européenne en plus ?

Comment faire pour aller plus loin cette année ? "S'appuyer sur l'expérience engrangée la saison passée, et compter sur le groupe", poursuit Raphaëlle Tervel.

"Cette année, nous avons pour la première fois 14 joueuses pro, et une semi-pro, ce qui permettra une plus grande rotation de l'effectif", glisse la coach du club bisontin.

La dernière campagne du club a en effet été éreintante, avec un rythme de matchs extrêmement soutenu, ce qui a forcément pesé sur la forme de l'effectif.

L'objectif cette année est de ne plus revivre de passage à vide en milieu de saison.

Recrutement modéré mais ciblé

"Il faudra adapter notre entraînement", confirme la capitaine bisontine Alice Levêque. "L'idée c'est de ne pas connaître de passage à vide comme la saison dernière", assure Alice Levêque. "Notre préparation physique et mentale sera bien différente cette année, le groupe et le staff restent presque inchangé, tout ça c'est de l'expérience en plus".

Les dernières recrues du club bisontin confirment ce besoin et cette envie de construire un groupe solide, avec la signature de la gardienne norvégo-japonaise Sakura Hauge, titulaire dans les buts de la sélection japonaise.

Une deuxième recrue va venir consolider l'effectif bisontin pour cette saison : la danoise Line Uno, en provenance de Viborg, le club qui a mis fin au rêve européen de l'ESBF cette saison.