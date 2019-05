Les handballeuses de Lattes disputent la finale de de la Coupe de France départementale à l'Arena de Paris

Lattes, France

Les handballeuses de Lattes vont représenter l' Hérault à Paris ce samedi à l'occasion des finales de la Coupe de France de Handball . C' est la seule équipe du département , après l'élimination des pros du Montpellier Hand ball , sortis en demi-finale par Chambery. Elles vont disputer la finale de la coupe de France départementale face aux alsaciennes de Illkirch-Graffenstaden. Les lattoises ont déjà remporté cette coupe il y a trois ans.

C'est un groupe de 15 filles, de 18 à 42 ans, une majorité d'étudiantes, mais d'autres travaillent, deux sont mamans . Six d'entre elles faisaient partie de l'équipe qui a remporté la coupe il y a trois ans .

C'est un conte de fée, c'est un moment magique, Laure , la capitaine

Laure ne céderait sa place contre rien au monde, "toutes les équipes amateures comme pro sont traitées de la même façon, c'est magique." A 42 ans, cette mère de deux enfants vit cette finale comme un conte de fée, "c'est une passion que j'ai la chance de partager avec mon conjoint, mes enfants qui seront à Paris ". Quant à l'équipe, Laure la trouve plus forte , plus mure qu'il y a trois ans.

"On rentre sur le terrain avec nos noms sur grand écran, comme les Pros "Elodie , la gardienne

Elodie est la gardienne de but , elle aussi faisait partie de l'équipe qui a gagné la coupe il y a 3 ans, où elle avait réalisé un très gros match. " Qui n'a pas rêvé d être la star de la journée? ,On est pris en charge comme des pros, on est dans les vestiaires de Bercy qui sont plus grands que mon salon, c'est magnifique , en plus j'ai la chance de partager çà avec mon père qui est un des coachs."

"Le groupe est plus fort qu'il y a trois ans", Jean Michel Claveria est très fier de son équipe et de l'avoir amené à ce niveau " il y a quatre ans, il n'y avait plus de section féminine au Lattes handball, et cette année on a des équipes à tous les niveaux." Alors ramener la coupe à la maison serait une belle récompense.

Réponse ce samedi matin, le match est prévu à 10h30.