Les handballeuses de Mérignac ont les armes pour se maintenir dans l'élite défend leur président

Alexandre Zaug, président du Mérignac Handball, était l'invité de la matinale de France Bleu Gironde ce mercredi, jour de quart de finale de la coupe de France pour les "Foudroyantes". Les handballeuses jouent également leur maintien dans l'élite du handball français dans les play down

Entre coupe de France et maintien dans l'élite, le cœur d'Alexandre Zaug balance, même si le président du Mérignac Handball a une priorité : le maintien dans le championnat élite, mais la coupe de France est une compétition avec une saveur particulière reconnait Alexandre Zaug qui aimerait bien décrocher une qualification pour une demi-finale historique pour les foudroyantes. Pour leur deuxième saison dans l'élite, les handballeuses de Mérignac vont disputer la deuxième phase du championnat, les play down pour ne pas descendre. Même si la saison avec ses restrictions a été compliquée, le président est confiant : on a les armes pour se maintenir, assure Alexandre Zaug