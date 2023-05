Les internationaux Valentin Porte et Yanis Lenne prolongent au Montpellier handball jusqu'en 2027

Le président et le manager du Montpellier Handball ont annoncé ce mercredi 10 mai la prolongation des contrats de quatre joueurs jusqu'en 2027, le capitaine Valentin Porte, l'ailier droit Yanis Lenne et son frère Arthur et le premier contrat pro d'Alexis Berthier.