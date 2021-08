Les joueurs du Champagne basket ont repris l'entraînement, en attendant leur meneur

Les joueurs et le staff du Champagne basket ont retrouvé le parquet du complexe René Tys mercredi 18 août après des vacances méritées suite à une saison 2020-2021 de Jeep Elite particulièrement longue -elle avait duré jusqu'à mi juin-. Premier entraînement collectif pour les joueurs du club marnais, avec un effectif pas tout à fait au complet encore. "Les joueurs qui sont là sont en bonne forme physique, on a pas trop de kilos à éliminer donc on va pas perdre trop de temps à ce niveau là et on va pouvoir entrer dans ce travail de pré saison... on sait qu'on a des bons joueurs", se réjouit l'entraîneur Cédric Heitz.

Faire mieux que la 12e place ?

L'une des recrues de l'été, l'américain Mike Henry, manque à l'appel : son arrivée a été retardée en raison d'un contre temps familial. Et le club n'a pas encore trouvé le meneur de l'équipe pour cette nouvelle saison 2021-2022 du championnat. "Nous avons plusieurs pistes", précise Cédric Heitz, confiant. Sinon tout le reste est en place explique l'entraineur du Champagne Basket, qui a lui même prolongé de deux ans son contrat avec le club marnais.

"On veut être le plus prêt possible, on aura un début de calendrier difficile avec des matchs importants face à des équipes qui historiquement sont dans le milieu de tableau... et on espère que le meneur arrivera vite car c'est un élément fondamental forcément de l'équipe", souligne Cédric Heitz.

Le Champagne Basket a terminé 12ème la saison dernière, et l'ambition c'est de faire forcément mieux cette année pour Cédric Heitz, même si le budget du club est... limité. "Bon ça ne fait pas tout, on voit quand même que Chalon-sur-Saône est descendu avec un budget 30% plus important que le nôtre, mais serait bien qu'on puisse grandir aussi niveau budget".

Un premier match de préparation à domicile

Le premier match de préparation du Champagne basket est prévu dans une semaine, le vendredi 27 août, face à l'équipe belge d'Anvers : à 19h, au Palais des sports Pierre de Coubertin à Châlons-en-Champagne. Au total, le club marnais a prévu sept matchs de pré saison. Le reprise du championnat Elite, ce sera le 2 octobre avec un déplacement pour le Champagne basket.