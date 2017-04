Basket - Pro A : Les joueurs du Limoges CSP ne veulent pas renoncer aux playoffs

A 9 journées de la fin de la saison régulière de Pro A, le Limoges CSP compte 2 victoires de retard sur la 8e et dernière place donnant droit aux playoffs. Une situation critique mais pas irréversible à en croire les joueurs. Avant Nancy, les Limougeauds sont combatifs, au moins dans les discours.

L'heure est a la méthode Coué au Limoges CSP. Avant le match face à Nancy, samedi soir à Beaublanc, l'approche de la fin de saison est résolument positive. Malgré les deux victoires de retard sur le 8e et champion de France en titre, l'Asvel de Tony Parker, calibrée pour aller loin. Mais si les joueurs continuent à y croire malgré le scepticisme ambiant, il n'y a plus une seconde à perdre selon le pivot Fréjus Zerbo :"On a un sentiment de revanche. Par rapport à tout ce que l'on a fait depuis le début de saison. Par rapport à l'urgence de la situation. Par rapport à notre objectif d'aller en playoffs. Et aussi vis à vis des supporters. Ils ne sont pas contents et c'est normal. Je les comprend..."

Pour nous, c'est comme une finale - Fréjus Zerbo

"... Pour moi, ce match face à Nancy sera un très gros match. Pour nous, c'est comme une finale. Il faut être au taquet. Jouer très très dur dès le début. Il faut leur montrer qu'on est à Limoges. Ne rien lâcher. Si on veut préparer les playoffs, il faut commencer à jouer comme en playoffs. C'est maintenant qu'il faut commencer. Il faut battre Nancy. Gagner à Chalons-Reims. Et continuer. Je suis très motivé. Comme tout le monde. C'est vrai qu'on vient de perdre trois fois. On dirait qu'on s'en foutait, mais ce n'est pas vrai. J'ai senti les joueurs très affectés. On a beaucoup parlé entre nous. Il y a un sentiment de revanche."

Personne ne sait ce qui se passera - Joseph Jones

Pour l'autre pivot du groupe, l'américain Joseph Jones, l'équipe doit absolument trouver de la constance pour prétendre aller plus loin :"On doit augmenter notre concentration et être plus durs physiquement. Nancy est meilleure que ce que laisse supposer son classement. On doit faire un super match, défensivement et en attaque. On doit être tous ensemble pendant 40 minutes. Pour l'instant, on a des bons et des mauvais quarts temps. La priorité, c'est d'avoir un niveau constant et ça ira bien. Tout le monde veut donner plus pour l'équipe. Tout le monde veut gagner. Je continue à croire aux playoffs. Si on enchaîne quelques victoires, personne ne sait ce qui se passera. Ce n'est pas encore fini. J’espère que les supporters seront avec nous. Qu’ils nous donneront toute leur énergie. On a besoin d'eux."

Mieux vaut se méfier d'une équipe en mode survie

C'est une vraie question. Quelle sera l'attitude des supporters après tant de déceptions ? Pas sûr que la présentation des joueurs soit la plus chaleureuse de la saison. Mais une fois le match lancé, si les joueurs donnent tout et prennent le dessus, ils auront très certainement l'adhésion d'une grande partie de leurs fans. Si ils nous proposent les mêmes "valeurs" que lors des trois dernières sorties... Non, ceci n'est pas une option. Même chose pour la défaite face au dernier de Pro A. Sinon, c'est ce que cette équipe n'a vraiment rien à faire en playoffs. Mais attention. Si le Sluc est au plus mal, l’entraîneur du Limoges CSP Dusko Vujosevic se méfie :"Nancy perd souvent mais à chaque fois sur de petits écarts au score. Et ils jouent leur survie en Pro A." Un match à vivre en direct ce samedi soir (20h) sur France Bleu Limousin.