Après la fabuleuse saison 2017-2018, conclue par un titre de champion de France, le Mans Sarthe Basket reprend le chemin des parquets, samedi 22 septembre. Le MSB affronte Paris-Levallois, à 18h30, en Île-de-France. Le club sarthois ne veut pas endosser le rôle de favori de la nouvelle saison. "On ne sait pas comment les joueurs vont réagir en compétition. Avec tout ce que ça comporte : l'alchimie, l'équilibre, le mental, le jeu. _On a beaucoup d'inconnus. Cela fait longtemps que je n'avais pas vécu une préparation autant perturbée, avec des absences. Donc on n'a pas trop avancé_", souligne l'entraîneur manceau Éric Bartecheky.

Humainement, on a tendance à raisonner par rapport à l'année dernière. Mais, cette année, on est sur une remise à zéro pour nous et toutes les équipes. Quelle est la valeur de notre équipe aujourd'hui ? J'en sais rien.

Un déplacement à Paris-Levallois pour débuter la saison

L'effectif du MSB a été profondément renouvelé. Il ne reste que trois joueurs qui ont connu le titre de champion de France l'année dernière. Parmi les nouvelles têtes, il y en a une que le public sarthois connaît bien : Petr Cornelie revient au bercail, après une année passée au club de Paris-Levallois. Il la connaît donc forcément très bien. "C'est une équipe qui peut jouer avec beaucoup d'énergie. Il ne faut pas leur laisser un moment d'euphorie, il faut toujours contrôler le match. _Sur le premier match, il y a forcément un peu d'excitation, donc les joueurs peuvent vite avoir tendance à faire des choses que nous n'avions pas travaillées_", explique le joueur.