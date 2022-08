Basket : Les joueuses du Limoges ABC préparent la saison 2022-2023 avec les crocs

Les joueuses du Limoges ABC on renfilé leurs maillots. En début de mois, les basketteuses ont fait connaissance avec leur cinq nouvelles recrues sur le terrain de la salle municipale des Sœurs-de-la-Rivière. Une rentrée un peu en avance, pour démarrer quatre semaines intensives de préparation. Pour cette saison 2022-2023, le club vise le haut du tableau.

Réattaquer les crocs

Sur le pont depuis plusieurs mois, le staff technique autour de Romain Leclaircie a travaillé pour constituer une équipe ambitieuse en 2022-2023. "On veut qu'elles aient la dalle", lance sans langue de bois le coach de l'équipe fanion. "Je voulais absolument des forces dispatchées. Chaque joueuse possède une, deux voire trois forces. L'idée était de ne pas centraliser le jeu sur deux ou trois joueuses et de créer un collectif huilé préparé au danger qui vient de partout."

"Notre deuxième critère c'était l'état d'esprit notamment des recrues", poursuit Romain Leclaircie. "On avait des filles trop gentilles entre elles et ça se répercutait le samedi soir. L'état d'esprit est beaucoup plus conquérant, on a plus de compétitrices. L'année dernière on a fait preuve d'abnégation mais on a aussi laché à certains moments et ça on ne veut plus le voir pour avoir des ambitions de haut de tableau."

Cinq nouvelles têtes

Cinq nouvelle têtes rejoignent les six filles de Romain Leclaircie. Les meneuses Zahra Wajih et Stella Mavuanga, la pivot Anne-Françoise Diouf, et les ailières Zuzanna Puc, et Gundo Kiluangu. Cette dernière, tout droit arrivée d'Alençon, la basketteuse n'a pas froid aux yeux. "J'ai la niac." affirme le sourire aux lèvres la joueuse de 25 ans. "J'espère vraiment que ce sera un nouveau départ. Je suis une mauvaise perdante donc je vais tout faire pour gagner. Comme c'est une ville basket, on se dit qu'il faut pas se louper, faut tout donner."

Celle qui joue depuis déjà quatre ans en NF1 débarque avec plus d'un tour dans sa poche. "Ma qualité de shoot, et mon côté humain, ma joie de vivre. Les joueuses sont avenantes et pour l'instant ça se passe super bien." Habituée aux salles qui "chauffent", elle attend avec impatience de rencontrer l'effervescence de la salle Mu. Rendez-vous 17 septembre pour le premier week-end de championnat face à Colomnier à la maison.