Metz, France

Les visages sont fermés et les efforts sont rudes pour les Dragonnes ce lundi. Les vacances sont finies. Le long de la Seille, près des Arènes de Metz, les handballeuses enchaînent les courses dans un rythme effréné, sous l’œil de leur coach Manu Mayonnade, ravi de cette séance : "C'est très bien, je les trouve très affûtées, c'est plutôt positif".

Il faut dire que les joueuses du Metz handball n'ont pas totalement lâché prise pendant ces quelques semaines de repos. Elles devaient respecter un programme d'entretien, pour garder le rythme de la compétition : "On peut être assez naïf par rapport à tout cela, mais on imagine que toutes l'ont fait. Au regard des contenus et des réponses de la séance de ce lundi matin, tout laisse à penser que les choses ont été bien faites", d'après Manu Mayonnade.

Les deux nouvelles recrues, l'arrière Aleksandra Zych et la gardienne Ivana Kapitanovic, ont pris part au tout premier entraînement messin de la saison. Plutôt décontractées, elles ont pu discuter avec leurs futures coéquipières à la fin d'une séance de gainage éprouvante.

Ivana Kapitanovic et Aleksandra Zych, les deux nouvelles recrues du Metz handball © Radio France - Clément Conte

Le retour de Laura Glauser

La gardienne messine Laura Glauser, elle, attendait ce jour avec impatience. Enceinte l'année dernière et absente des terrains pendant plusieurs mois, elle a signé hier son grand retour dans le groupe : "Je me sens bien dans mes baskets. J'avais déjà travaillé physiquement, je n'ai pas eu de vacances cet été. Il ne faut pas que je me précipite. Neuf mois, ce n'est pas rien, il y a eu beaucoup de changements dans mon corps. J'ai envie de retrouver mon meilleur niveau."

Laura Glauser ne devrait pas attendre longtemps avant de retourner dans ses buts. Une série de matchs amicaux est organisé pour les Dragonnes cet été. Le premier d'entre eux se jouera à Metz, le 2 août, face à Toulon.