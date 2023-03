Les joueuses du RC Cannes en finale de la coupe de France de volley ce vendredi

Les joueuses du RC Cannes rêvent d'un nouveau sacre en coupe de France, et pour cela il faudra battre Béziers demain vendredi en finale. Agostino Pesce, le président du club, rêve d'un nouveau trophée : "je n'aime pas perdre ! Ce sera ma cinquième finale, j'en ai gagné deux, j'en ai perdu deux. Cette année on n'est pas favoris mais on sera là, les joueuses sont là, elles ont gagné un derby le weekend dernier donc elles sont en forme, il y a de la pression mais on est Cannes, donc on est là !"

Cette finale aura lieu à 20h30 ce vendredi 1er avril, contre une équipe de prestige, ce qui ravit Agostino Pesce. "Ce serait un beau symbole de gagner contre Béziers, en plus je suis content d'affronter cette équipe-là parce que c'est un club bien organisé."