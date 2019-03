Les joueuses du Tangos Bourges Basket jouent leur quart de finale aller sur le parquet de Sopron en Hongrie

Bourges, France

Les basketteuses du Tangos Bourges basket jouent leur premier quart de finale de l'Euroligue Féminine sur le parquet de Sopron en Hongrie. Si les basketteuses Hongroises s'imposent chez elles et que les Berruyères en font autant vendredi 8 Mars à l'occasion des 1/4 de finale retour, il y aura donc une belle. Et là ce sont les joueuses de Sopron qui auront le gros avantage de recevoir en cas d'égalité de victoire sur les deux premiers matchs. Pourquoi ? Et bien, elles ont terminé à une meilleur place (2ème) dans leur poule respective lors des matchs de qualifications. Les Tangos pour leur part a cause de leur défaite face aux Italiennes de Schio terminent 3ème. Alors l'idéal bien sur ce serait une succès des Tangos ce mardi en Hongrie. Du coup elles joueraient chez elle vendredi soir devant leur fidèle public du Plais des Sports du Prado à Bourges la qualification pour la finale à quatre en deux manches sèches. Ce qui serait une excellente nouvelle dans la mesure ou le club du Tango Bourges Basket s'est porté officiellement candidat pour organiser en France cette prestigieuse épreuve. Mais pour cela il faut remplir 2 conditions :

Pierre Fosset : Sopron vient de faire signer la double championne du Monde, l'Américaine Candice Duprée

Avoir une salle capable d'accueillir un tel rendez-vous. Là avec 5000 places assises il n'y aucun problème. Mais il faut aussi et surtout être qualifié pour cette finale à quatre. Cela débute par une performance de choix à Sopron comme le souligne le président du Tango Bourges Basket Pierre Fosset : Sopron c'est vraiment une équipe très solide. Elle se sont imposés lors des matchs de poule face au Dynamo de Kursk qui est une référence dans le basket féminin de haute niveau. Et en plus, le club Hongrois vient de faire signer la double championne de monde 2010 et 2014 Candice Duprée. "Les Berruyères ont-elles les moyens de créer l'exploit sur le parquet de Sopron ? Les supporters du Tangos Bourges Basket auront un premier élément de réponse ce mardi aux alentours de 20 heures. En effet le coup d'envoi de Sopron - Bourges sera donné ce mardi à 18h00 sur le parquet des Hongroises.