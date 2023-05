Les minimes filles du collège d'Arudy championnes de France d'UNSS dans la Meuse

Elles ont fait honneur au drapeau béarnais, accroché au-dessus de leur banc, dans la salle de Bar-le-Duc, dans la Meuse, où ces douze minimes filles du collège Ossau d'Arudy ont été sacrées championnes de France d'UNSS ce vendredi. Une première pour l'établissement et une expérience inoubliable pour ces adolescentes, qui prenaient pour certaines le train pour la première fois.

La diffusion de la finale sur Facebook a été très suivie et commentée, notamment depuis le collège d'Arudy. - Capture d'écran - Facebook Unss Meuse

Suivies depuis le collège d'Arudy

"L'ambiance était incroyable et à la finale il y avait énormément de monde parce que toutes les équipes étaient là, racontent Maelle et Oihana, depuis leur train retour. En plus on s'est fait des copines des autres équipes !". Même enthousiasme pour leur enseignante, Séverine Sanchou : "Elles ont été super dans le jeu et en dehors, socialement, avec les autres équipes et entre elles. C'était incroyable ! On ramène la médaille et en plus le service UNSS a accepté de filmer la finale pour la diffuser sur Facebook. La cheffe d'établissement avait mis à disposition deux salles pour que les élèves puissent le suivre au collège, et les parents aussi... Tout le monde était derrière nous, c'était vraiment génial !"

Un petit déjeuner attend les douze adolescentes - onze joueuses qui jouent également en club pour la plupart, et une jeune arbitre qui s'est elle aussi illustrée pendant la compétition - à Arudy ce samedi matin, pour les féliciter. Ce titre est le premier, en handball, pour le collège Ossau.