Les nîmois Michaël Guigou et Rémi Desbonnet iront bien aux JO de Tokyo

Et voici la liste des quinze joueurs retenus par le sélectionneur de l'Equipe de France de handball Guillaume Gille pour se rendre aux Japon dans deux semaines. Ils partiront à la quête d'un quatrième podium olympique, après l'or à Pékin en 2008 et à Londres en 2012, et l'argent en 2016 à Rio (défaite en finale contre le Danemark).

Parmi les heureux élus : le nîmois Mickaël Guigou. Son coéquipier, le gardien Rémi Desbonnet sera aussi du voyage mais comme remplaçant ; tout comme Romain Lagarde.

Sur les 21 joueurs de la préparation, Jean-Jacques Acquevillo, Dylan Nahi, Elohim Prandi et Yannis Lenne quittent le groupe.

Les Français débuteront les JO-2020 le samedi 24 juillet contre l'Argentine dans une phase de groupes au cours de laquelle ils affronteront également le Brésil (26 juillet), l'Allemagne (28 juillet), l'Espagne (30 juillet) et la Norvège (1er août).

Ils doivent prendre l'une des quatre premières places pour se qualifier pour les quarts de finale.

La liste des 15

Gardiens de but: Yann Genty (Paris SG), Vincent Gérard (Paris SG)

Ailiers gauche: Hugo Descat (Montpellier), Michaël Guigou (c.) (Nîmes)

Arrière gauche: Nikola Karabatic (Paris SG), Timothey N'Guessan (FC Barcelone/ESP)

Demi-centres: Kentin Mahé (Veszprem/HUN), Nedim Remili (Paris SG)

Pivots: Ludovic Fabregas (FC Barcelone/ESP), Luka Karabatic (Paris SG), Nicolas Tournat (Kielce/POL)

Arrières droits: Dika Mem (FC Barcelone/ESP), Melvyn Richardson (Montpellier)

Ailiers droits: Luc Abalo (Elverum/NOR), Valentin Porte (Montpellier)

Les deux remplaçants : Gardien de but: Rémi Desbonet (Nîmes) Arrière gauche: Romain Lagarde (RN Löwen/GER)