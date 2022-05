Les portes de la Ligue 2 s'ouvrent pour l'équipe féminine de Feytiat Basket

La tension est montée doucement tout au long de la rencontre de Feytiat Basket / Sceaux. A quelques minutes de la fin, l'ambiance est électrique, les supporters dans les gradins retiennent leur souffle. Puis tout va mieux lorsque le ballon de Tiphaine Mélois passe dans le filet et garanti leur victoire. Feytiat Basket remporte son ticket pour la Ligue 2 avec 78 points contre 70 pour Sceaux. "Il fallait juste avoir du sang-froid, j'ai eu la chance de mettre mes lancers francs et juste pour ça on est championne de France" s'extasie Tiphaine.

Elles l'ont fait ! Elles l'ont fait ! C'est une belle soirée ! Stéphane Sevre, président du club n'en revient pas.

Pour les supporters aussi, la soirée est exceptionnelle. Fanny et son amie ont tenu à bout de bras, un drapeau d'encouragement, sur toute la soirée : "on est super heureuse ! Elles le méritent, les filles ont fait une super saison et on continuera de les supporter en Ligue 2". Sébastien est aussi de cet avis, après une saison "parfaite sacrifiée par le COVID, cette année, elles ont réitéré la chose et elles l'ont fait avec la manière ! C'est une très belle épopée."

Le président du club de Feytiat Basket enlace Tiphaine Mélois, la joueuse ayant marquée les points de la victoire face à Sceaux. © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy

La semaine prochaine, samedi 21 mai, Feytiat Basket jouera son dernier match des playoffs face au Havre. Une rencontre qui ne changera pas l'accession de l'équipe en division supérieure.