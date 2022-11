Les retrouvailles du Bourges Basket avec son ancienne joueuse Iliana Rupert

Iliana Rupert a fait le bonheur du Bourges Basket et de ses supporters pendant quatre saisons

Iliana Rupert va défier ses anciennes coéquipières ! La nouvelle joueuse du club italien de Bologne reçoit le Bourges Basket, ce mercredi, pour la deuxième journée des phases de poule d'Euroligue. Un duel au sommet entre deux équipes qui ont de très hautes ambitions. Et des retrouvailles forcément spéciales pour Iliana Rupert et l'ensemble des joueuses et du staff berruyer.

Championne de France et championne d'Europe avec la victoire en EuroCoupe : c'est à l'issue d'une saison exceptionnelle qu' Iliana Rupert a décidé de donner une nouvelle direction à sa carrière . La basketteuse de 21 ans seulement aura brillé pendant quatre saisons sous le maillot de Bourges. Cet été, elle a décidé de rejoindre le club italien de Bologne, après une parenthèse dorée aux Etats-Unis marquée par un titre de champion de WNBA.

Iliana Rupert, également élue meilleure joueuse du championnat français la saison dernière, devrait donner du fil à retordre à son ancienne équipe. Le coup d'envoi du match est donné à 20h30.