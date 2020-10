Covid-19 : dans le Loiret, sport collectif autorisé pour les mineurs en milieu clos, interdit pour les adultes

Depuis samedi 17 octobre dernier, il n’est plus possible de faire un sport de contact pour les adultes en milieu clos dans le Loiret. C’est le dernier arrêté préfectoral en date qui vise à lutter contre la propagation du Covid-19 dans le département. Cela concerne notamment les gymnases où se pratique le basket. Résultat, les clubs comme l’USM Olivet doivent s’organiser.

Les jeunes du club peuvent toujours s’entraîner

A l’USM Olivet, tous les entraînements ne se sont pas annulés. Les catégories des jeunes en dessous de 18 ans continuent de s’exercer aux tirs à 3 points et aux lancers-francs, contrairement à leurs aînés qui doivent regagner les vestiaires. Même si les joueurs ne sont pas forcément contents de devoir temporairement quitter les parquets, Loïc Ferelloc, l’un des responsables du club, approuve la décision du préfet : «On a senti un vrai relâchement chez nos jeunes seniors, on a été de obligé de les rappeler à l’ordre. Les 15 jours de vacances vont limiter les contacts au sein du club mais aussi en dehors ».

La crainte d'une interdiction plus longue

Loïc Ferelloc pourrait néanmoins changer d’avis si cet arrêté préfectoral venait à être prolongé. « Sur une période plus longue, ça risque de poser beaucoup plus de soucis. Notre calendrier serait chamboulé et notre préparation aussi », s’inquiète-t-il.

Certaines équipes que doit affronter l’USM Olivet se trouve dans l’Indre et Loire où le préfet d’ores et déjà décidé d’étendre l’interdiction jusqu’au 18 novembre. La suite du championnat risque donc de se compliquer au-delà des 15 prochains jours…