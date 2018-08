L'Axone accueille le "Final Four", le trophée des champions de Handball tout le week-end avec les meilleurs joueurs français.

Montbéliard, France

La crème du handball français est tout le week-end à Montbéliard. L'Axone accueille le "Final Four", le trophée des champions. Quatre équipes vont s'affronter. Ce samedi auront lieu les demies-finales: le PSG des frères Karabatic et du gardien Thierry Omeyer affronte Saint Raphael à 15h avant la rencontre entre Montpellier et Nantes à 17h30. La Finale se déroulera dimanche à 16h.

Les stars du @psghand à l'entraînement à l'Axone avant le trophée des champions ce week-end à Montbéliard#TDC2018#handball#Axonepic.twitter.com/09ZIY0qBVH — France Bleu Belfort Montbéliard (@bleubelfort) August 31, 2018

Il reste des places pour les rencontres de samedi et seulement quelques unes pour la finale de dimanche.