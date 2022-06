Des dizaines de supporters de l'Elan Béarnais devant la mairie de Pau

À l'appel d’Adhishatz Mag et des Peones, un rassemblement est organisé ce lundi soir à 17h45 sur la Place Royale à Pau avant un conseil municipal au cours duquel l'opposition a prévu de réclamer des explications au maire, François Bayrou sur la situation de l'Elan Béarnais. Les supporters ont tenu à montrer leur soutien aux basketteurs béarnais et à dire leur colère et leur tristesse sur la situation dans laquelle se retrouve le club, menacé de relégation.

Une ambiance comme au Palais des sports

On a pu entendre des chants de supporters et des chants de soutien pour l'Elan Béarnais ce lundi soir devant la mairie de Pau. Grosse caisse et applaudissements pour accompagner ces voix qui ont évité d'entonner des slogans faisant référence au fiasco du rachat du club par les Américains. "Il y a du dégoût d'avoir vu ce club saboté en moins d'un an, et surtout après l'année qu'on vient de vivre" confie Monique présente au rassemblement.

Les supporters ont ensuite suivi le début du conseil municipal sur leurs téléphones portables © Radio France - Rafael Benabdelmoumene

Un supporter de l'Elan n'a pas caché qu'il en voulait à François Bayrou, "il n'aime pas le basket, on le voit rarement au club, il est quand même responsable". Et cette question qui hante ce supporter : "Pourquoi a-t-il [François Bayrou] choisi ces Américains ?" Tous les manifestants rassemblés ce soir ont fait passer le message qu'ils n'abandonneraient pas leur club.