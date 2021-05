Limoges CSP : les supporters rallument Beaublanc, sans l'embraser

Le Limoges CSP a pu compter de nouveaux sur ses supporters à ses côtés. Les cinquante membres des Ultra Green et des Eagles ainsi que les vingt-cinq abonnés des Phénix ont donné de la voix durant tout le match. "Je pense qu'à la mi-temps on peut finir à -20 si nous ne sommes pas là pour porter l'équipe en difficulté après le premier quart-temps", souligne Thibaut des UG. "Après cela n'a pas suffit." Le Limoges CSP s'est incliné 74 à 59 ce samedi soir.

Thomas lui aussi n'a pas arrêté d'encourager son équipe... à en perdre la voix. "J'ai un peu tiré pour ce retour. Franchement, après 6 mois ça fait du bien. Bon, ce soir c'est une petite tisane et au lit." Ce supporter de la première heure, abonné depuis des années a bien vu que l'ambiance n'était pas la même ce samedi soir par rapport à d'habitude. "Il faut dire que 800 personnes, c'est limite autant que pour le premier entraînement de l'année lors d'une nouvelle saison. Ce n'était pas le Beaublanc en feu, c'est ridicule pour certaines salles ... Bon après pour Monaco ça reste énorme !"

"Il faut se lâcher plus"

Pour Catherine, plus que la défaite, elle regrette surtout la petite ambiance pour ce retour à Beaublanc. "Il faudrait que les gens crient plus, il faut se lâcher plus. Vous entendez là ? Il faudrait que ça soit plus tonique dans les encouragements. C'est dommage !" Annick, elle est sortie tout de même avec le sourire. "Quand on regarde les matchs avec une seule caméra fixe qui bouge d'un côté à l'autre... Ce n'est pas la même chose. Je suis tellement contente de retrouver Beaublanc. On vit le sport ici."

Prochain rendez-vous à Beaublanc mardi soir face à Cholet.