Les Tangos de Bourges balayées par Marsin (84-56) en quart de finale aller de l'Euroligue

Les basketteuses de Bourges se sont inclinées mardi 14 mars sur un score fleuve 84-56 en quart de finale aller d'Euroligue. Elles affrontaient, sur son parquet, l'armada turque de Mersin;

ⓘ Publicité

Dominées par une formation plus adroite et complète, les Berruyères devront s'imposer lors du match retour vendredi au Prado à Bourges (20h00) pour espérer disputer une belle et croire en leur qualification pour le Final Four.

Une belle entame de match avant de craquer

Les Tangos avaient pourtant commencé la partie de belle manière, tenant la dragée haute aux premières du groupe B, en menant même 25-20 après 14 minutes.

Les Turques se sont alors réveillées, en infligeant un 10-0 aux Berruyères pour passer devant et ne plus jamais lâcher les commandes.

L'Américaine Tiffany Hayes, championne olympique et championne de WNBA, s'est livrée à un récital en marquant 19 points. Les Turques ont pu compter sur leur adresse à trois points pour écraser leurs adversaires.

Améliorer la défense vendredi soir

Les coéquipières de Sarah Michel devront être plus compactes défensivement vendredi dans leur salle du Prado si elles veulent espérer disputer une belle la semaine prochaine en Turquie, pour leur premier quart de finale dans la reine des compétitions européennes depuis la saison 2019-2020.

Elles devront surtout être plus adroites dans tous les compartiments du jeu pour retrouver le Final Four, objectif fixé en début de saison par le club afin de pouvoir l'organiser, alors qu'elles n'y ont plus pris part depuis la saison 2013-2014.

Avec AFP