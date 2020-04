Coronavirus : la vente aux enchères du handballeur nantais Cyril Dumoulin permet de récolter 333 525 euros

La vente aux enchères au profit du personnel soignant lancée il y a un mois par le gardien du HBC Nantes a pris fin ce dimanche soir et le succès est phénoménal. "Je pensais seulement récolter quelques milliers euros" reconnait le portier de l'équipe de France de handball. Finalement, l'engouement a été énorme. "Cela a pris des proportions démentielles. J'ai été marqué par cette mobilisation" affirme le champion du monde 2015. Au total, 333 525 euros ont été récoltés.

Nous avons récolté près de 100000 euros sur les derniers jours - Cyril Dumoulin

Un millier d'objets cédés

Il y a notamment eu le maillot du cycliste français Thibault Pinot parti à plus de 6000 euros, la tenue du boxeur Alexis Vastine disparu en 2015 ou encore les gants du portier de l'équipe de France Hugo Lloris portés lors de la dernière finale de la Ligue des Champions de football. Mais aussi les chaussures du milieu de terrain offensif du FC Nantes Olivier Monterrubio et la médaille de l'ancien entraîneur des Canaris Raynald Denouiex.

Chacun de ces lots avait une histoire, une valeur symbolique - Cyril Dumoulin

Le gardien du HBC Nantes referme de la dernière page de cette aventure avec une certaine fierté. "C'est l'une des plus belles choses que j'ai accomplies dans ma vie. Ce que je retiens c'est qu'un cercle vertueux s'est créé. Et c'est porteur d'espoirs pour la suite [...] J'ai réalisé des exploits sportifs dans ma vie, mais aujourd'hui c'est mon plus grand exploit d'homme", conclut-il le natif de Bourgoin Jallieu.