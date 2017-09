Les Vikings du Caen Handball à Istres : "Un match-bonus si on arrive à faire quelque chose là-bas"

Les Vikings du Caen handball jouent à Istres ce vendredi soir lors de la 2e journée de Proligue. Vainqueur en ouverture de championnat à Créteil (29-28), les handballeurs caennais prennent cette deuxième rencontre consécutive à l'extérieur comme un match-bonus avant le derby contre Cherbourg

La performance du Caen Handball la semaine passée à Créteil a lancé de façon idéale sa deuxième saison en Proligue même si les partenaires de Denis Serdarevic se méfient de ce nouveau en Provence. "Quand on voit jouer Istres, ils n'ont pas du tout la même façon de jouer à domicile ou à l'extérieur souligne le gardien caennais. Ils ont plus de rage quand ils jouent à la maison. En plus, ils viennent d'en prendre 12 à Dijon (23-35). je pense qu'ils auront à cœur de laver cet affront."

Maintenu lors de la dernière journée, le Caen Handball avait débuté difficilement le championnat avec un premier succès au bout de trois journées. Cette saison, les Caennais veulent donc profiter de cet élan positif même si Istres fait partie des candidats à la phase finale du championnat.

"On savait qu'on débutait le championnat par Créteil et Istres qui étaient deux grosses équipes, explique le pivot caennais Alex Aguilar et qu'il valait plutôt ne pas se rater quand on jouerait à domicile contre Cherbourg dans deux semaines. Ce match à Istres, on l'appréhende de la même façon que face à Créteil. On va y aller et ce sera un match bonus si on arrive à faire quelque chose là-bas."