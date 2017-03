Les Vikings du Caen Handball arrachent la victoire face à Valence (20-19)

Les Vikings du Caen Handball ont mis fin à une série de quatre défaites consécutives en battant Valence 20 à 19 lors de la 19e journée de Proligue. Ce succès précieux leur permet de prendre 6pts d'avance sur leur adversaire du soir et premier relégable.

Fragilisés par une série de quatre défaites consécutives, les Vikings du Caen Handball ont stoppé l'hémorragie et repris de l'air au classement en s'imposant 20 à 19 face à l'avant-dernier Valence. Ils se sont imposés dans un match-clé pour le maintien en Proligue.

Le score étriqué résume la difficulté des caennais à obtenir un succès qui les a longtemps fui en seconde période. Mené d'un but à la mi-temps (10-11), ils ont compté jusqu'à trois buts de retard (12-15 à la 40e) avant de refaire surface et de s'imposer malgré la sortie de Florian Dessertenne, leur capitaine, touché aux côtes.

"On a douté à cause de ces défaites."

"Ca fait 3-4 matchs qu'on n'a pas gagné, analysait l'arrière caennais Hamdi Mizouni après la rencontre. On a douté à cause de ces défaites. On avait besoin de cette victoire, on est allé la cherché même si la manière n'était pas là. On est content, on les prends ces deux pts-là."

Au classement, les Vikings du Caen handball compte désormais 6 pts d'avance sur Valence et la zone de relégation à égalité de pts avec Cherbourg, battu ce vendredi soir à Tremblay (24-29).