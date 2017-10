Les Vikings du Caen Handball chutent à Nancy (29-32)

Les Vikings du Caen Handball se déplaçaient chez un mal classé lors de la 6e journée de Proligue. Bien parti dans la rencontre mais privé de son gardien Denis Serdarevic, les Normands ont finalement concédé leur deuxième défaite de la saison face à Nancy (32-29). Malgré ce revers, Caen reste 3e

Victime d'un petit malaise le matin à l'entraînement, Denis Serdarevic a dû être préservé lors du match du Caen Handball à Nancy. Le gardien caennais qui tourne depuis le début de saison à près de 40% d'arrêts par match a regardé la rencontre du banc.

Sur la fin de la 2e mi-temps, ils ont été plus lucides et ont montré plus d'envie que nous.

Bien lancé en début de partie, les Vikings ont rapidement pris le large (11-5 à la 14e) avant de voir les Lorrains grappiller l'écart jusqu'à la mi-temps (19-17). "C'était vraiment un match d'attaque en première mi-temps, explique l'arrière caennais Maxime Langevin (7 buts et 78% au tir hier soir). On trouvait des solutions en attaque mais moins en défense et eux étaient dans le même cas. Et puis en 2e mi-temps, on n'a vraiment pas su les bloquer défensivement. ils ont grappillé l'écart . On a raté pas mal de tirs à six mètres. Cela nous a fait mal et eux ça les a boosté. Sur la fin de la 2e mi-temps, ils ont été plus lucides et ont montré plus d'envie que nous."

Caen reste sur le podium, Cherbourg 13e

Rejoint à vingt minutes de la fin (25-25 à la 41e), les Normands vont céder peu à peu face aux Lorrains et s'incliner 32-29. Malgré ce revers, les Vikings du Caen Handball restent 3e. Cherbourg de son côté s'est lourdement incliné à domicile face au Leader Chartres (31 à 24) et glisse à l'avant-dernière place de Proligue.