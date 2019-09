Les Vikings du Caen "touchent le fond" à Rennes (29 -18)

Les Vikings du Caen Handball ont perdu pour la troisième fois en autant de journée de Nationale 1 à Rennes. Si les deux premières défaites l'avaient été d'un but, celle de ce samedi soir est bien plus lourde (29-18)

Caen, France

Les Vikings du Caen Handball espérait se relancer à Rennes lors de la 3eme journée de Nationale 1. Ils se sont finalement fait corriger par les Bretons 29 à 18.

Rennes a cadenassé ses buts avec un gardien Nicolas Busson qui a atteint les 44% d'arrêts face aux Handballeurs Caennais. Les Bretons ont surtout assommé les Vikings en fin de première mi-temps (15-10) avant de s'envoler en seconde face aux mises en échec des Normands aux tirs (3 buts inscrits en 20 minutes pour un score de 22 à 13).

"On a touché le fond, s'emporte Thomas Lamora, le président du Caen Handball. Je suis président d'un club où les résultats sportifs sont importants mais je suis aussi président d'une association et là on est en train de se mettre en danger sur qui on est. Rennes a joué avec tout son cœur et nous a montré tout ce qui nous manquait.

_J'ai vu en face une équipe et nous, nous ne sommes définitivement pas une équipe. C'est ça qui est grave_.

Avant de parler de résultats sportifs, maintenant on va courir après le fait de retrouver qui on est, pourquoi on s'entraîne et pourquoi on joue ensemble."

A la fin de la rencontre, le compte twitter du Cercle Paul Bert pouvait exulter.

Les Vikings du Caen Handball, avec trois défaites en trois journées, rejoueront dimanche prochain à Colombelles contre Vernouillet. D'ici là le président du club de handball normand va faire une mise au point avec ses joueurs.

"Pour faire une bonne recette, il faut de bons ingrédients. a nous de faire le tri dans ceux qui veulent y participer" avant de conclure : "cette saison devait être celle d'une reconquête sportive. On va très vite requalifier le projet en une conquête identitaire."