Les Vikings du Caen Handball enchaînent un deuxième succès à Istres (23-22)

Les Vikings du Caen Handball se sont imposés à Istres 23 à 22. C'est leur deuxième victoire en deux journées de Proligue après celle obtenue à Créteil la semaine passée.C'est le début de scénario idéal avant de joueur le premier match à domicile samedi prochain face à Cherbourg.

Les Vikings du Caen Handball ont réussi à surprendre une équipe d'Istres pourtant prévenue et revancharde après sa défaite concédée la semaine passée à dijon (23-35). Les Handballeurs caennais ont attaqué pied au plancher la rencontre. Ils ont pris une confortable avance (8-3 au bout de huit minutes) avant qu'un habile temps mort des Provençaux ne les relancent. L'écart va fondre et les deux équipes vont se retrouver à égalité à la mi-temps (12-12).

La seconde période va donner le scénario inverse de la première. Istres va compter jusqu'à trois buts d'écart (15-12 à la 35e). Caen ne va pas lâcher et va reprendre la tête au tableau d'affichage dans le dernier quart d'heure d'un petit but. Les Vikings vont conserver leur avantage jusqu'à la fin de la rencontre. Denis Serdarevic a encore assuré les arrêts qu'il fallait (12 tirs bloqués dont 4 penaltys) et Yannis Mancelle a de nouveau terminé meilleur buteur côté normand (6 buts).

"Je suis très fier parce qu'on est passé derrière de trois but, explique Thomas Lamora, le vice-président caennais. On aurait pu dire ça y'est, Istres va accélérer et c'est fini et non. Ils sont revenus. C'est une très belle victoire."

Cherbourg de son côté s'est imposé à domicile face à Dijon 25-23. Les deux équipes normandes de Proligue se retrouveront la semaine prochaine pour la 3e journée au Palais des Sports pour un derby explosif.