Les Vikings du Caen Handball entament leurs matchs de préparation

Après avoir repris l'entraînement le 24 juillet dernier, le Caen Handball entame sa 3e semaine de préparation par deux matchs successifs face à Massy ce mardi à Falaise (20h) et Cesson ce mercredi à Colombelles (18h30). L'occasion de rôder un effectif fortement remanié à l'intersaison (11 départs)

La saison passée, pour leur première année en Proligue, les Vikings du Caen handball ont dû patienter jusqu'à l'avant-dernière journée pour assurer leur maintien après un bon début de saison.

Pour sa 2e saison en 2e division, le club normand a décidé de remanier profondément cette équipe qui avait assuré la montée puis le maintien en Proligue.

"On est monté sur la dynamique de victoire de la N1, explique Thomas Lamora, le vice-président caennais. Et puis on s'est vite rendu compte une fois l'euphorie du début de championnat passé, on a un peu buté sur les carences individuelles ou collectives ou la fatigue ou le physique un petit peu limite. On s'est dit qu'on avait eu de la chance de rester en Proligue, qu'on avait vécu une belle aventure avec un groupe et qu'il était temps de passer à un second acte.

Le programme des matchs de préparation des Vikings du Caen Handball

Mardi 8 Aout : CAEN / MASSY à FALAISE 20h00

Mercredi 9 Aout : CAEN / CESSON à COLOMBELLES 18h30

Mercredi 16 Aout : CPB RENNES (N1) / CAEN à RENNES

Mercredi 22 Aout : GONFREVILLE (N1) / CAEN à Gonfreville

Vendredi 25 et Samedi 26 : TOURNOI à LIMOGES

Mardi 29 Aout : CESSON (Lidl StarLigue) / CAEN à CESSON

Vendredi 1er septembre (Trophée des Vikings) : 20h30 Caen (Proligue) / Cherbourg (Proligue)

• Samedi 2 Septembre (Trophée des Vikings) : Caen / Vernon