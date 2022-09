Les Vikings du Caen Handball poursuivent leur sans faute à Nancy (31-35)

Après avoir battu Saran en ouverture de championnat (28-26), les Vikings du Caen Handball sont allés s'imposer chez le second relégué de Starligue, Nancy, ce jeudi en match avancé de la 3e journée de Proligue (31-35).

Les Handballeurs caennais ont attaqué la rencontre pied au plancher et atteint la mi-temps avec un avantage de sept buts (13-20).

"On fait une excellente première mi-temps, se félicite leur coach Roch Bedos. On marquait pratiquement sur chaque attaque et on récupérait défensivement des ballons pour s'alimenter. On savait que ce match pouvait être clé si on mettait en difficulté cette équipe qui doutait un peu."

Les Vikings ont surtout réussi à contrer le retour de Nancy en seconde période. Les Lorrains sont même parvenu à revenir à égalité (30-30) à dix minutes du terme avant de se faire de nouveau distancer par les Normands, cette fois définitivement.

Une défaite aurait été difficile à avaler par rapport à la première mi-temps qu'on avait pu produire

"On s'est mis en difficulté à ce moment-là, explique le coach caennais. On a eu un énorme passage à vide. Notre gardien Alan nous a fait quatre arrêts dans les dernières minutes très importants. On a réussi à faire fructifier quelques ballons de but et à prendre les points. Une défaite aurait été difficile à avaler par rapport à la première mi-temps qu'on avait pu produire."

Caen termine avec 74% de réussite au tir. Le demi-centre Francisco Pereira termine meilleur scoreur des Vikings ( 9 buts sur 11 tirs) et le gardien Alan Santos de Lima a terminé la rencontre en avoisinant les 40% d'arrêts (13 arrêts pour 33 tirs).

Cette 3e victoire en autant de matchs des Handballeurs Caennais les placent provisoirement en tête de leur division en attendant les résultats de Pontault-Combault , de Dijon, de Massy et de Bordeaux qui ne joueront que ce vendredi et samedi.