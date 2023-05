Les Vikings du Caen handball renversent Tremblay 30-27 dans un Palais des sports en ébullition

Décidément les dernières heures que vit ce Palais des sports sont d'une intensité rare ! Alors que le Caen Basket Calvados nous régale lors de ces playoffs, les Vikings du Caen handball ont la bonne idée de se mettre au diapason. Dans une salle chauffée à blanc, les handballeurs caennais ont livré une partition sans fausses notes ou presque face à une équipe de Tremblay au budget pourtant trois fois supérieur.

Match retour samedi à Tremblay

D'entrée de jeu, les hommes de Roch Bedos montrent qu'il faut compter sur eux physiquement et qu'ils ne sont pas là pour faire de la figuration. 13-13 à la mi-temps, les deux équipes se rendent coup pour coup, ou plus exactement action pour action. Au retour des vestiaires, Caen prend progressivement l'avantage, porté notamment par son gardien Alan Santos en état de grâce par moments, et compte jusqu'à 5 buts d'avance (25-20 puis 28-23). Tremblay parvient à réduire l'écart en fin de match, mais l'essentiel est là : les Vikings ont gagné avant le match retour samedi en région parisienne et peuvent, plus que jamais, espérer se qualifier pour la première finale à quatre de leur histoire.

La réaction de Roch Bedos, entraîneur : "le public nous a aidés parce qu'on pioche un peu dans nos dernières ressources (en cette fin de saison). On a vu une première mi temps un peu balbutiante, une défense encore en train de se rechercher, puis une deuxième mi temps très courageuse et ce groupe qui repousse les limites de la fatigue. Et ce soir, nous sommes en communion totale avec le public, c'est magnifique. Et dire que la sixième place, on la voulait. Mais aujourd'hui, on n'a pas envie de lâcher quelque chose qui pourrait être encore plus grand. Si on doit passer à côté, c'est que Tremblay aura été supérieur à nous sur le match retour. Mais aujourd'hui, on a défendu fièrement nos couleurs et on a montré qu'on était en net progrès. Et puis on a été capable de jouer un mercredi à guichets plus que fermés, le sport caennais avance et le handball est en train de prendre une belle place."