Les Vikings du Caen Handball s'offrent une affiche pour lancer leur saison

Les Vikings du Caen Handball débutent la compétition officielle en affrontant une équipe de Starligue. Ils jouent ce vendredi soir au Palais des Sports face à Aix en Provence lors du premier tour de la Coupe de la Ligue. Une affiche de prestige à huit jours de la reprise du championnat de Proligue

Les Vikings du Caen Handball débuteront leur deuxième saison en Proligue le 15 septembre par un déplacement à Créteil. Avant de retrouver le championnat, ils vont offrir une très belle affiche en coupe de la Ligue à leur public en recevant ce vendredi soir à 20h30 Aix en Provence, une équipe de Starligue, l'élite du basket français.

"On a eu le PSG, on a eu Nantes, énumère le vice-président du Caen Handball, Thomas Lamora, et cette année on a Aix en Provence avec Jérôme Fernandez. Le public caennais est assez gâté. Pour notre introduction à la LNH, on reçoit de belles équipes."

En match de préparation, le Caen Handball a accroché à son tableau de chasse Cesson. Ce match face à Aix en Provence aura un goût particulier pour Sébastien Rossi. Le pivot caennais avait quitté le club provençal l'hiver dernier pour jouer en Normandie.

"Jouer face au club où on a été formé pendant trois ans et demi, cela fait forcément quelque chose. Déjà, jouer face à une Starligue ça donne envie de se défoncer plus mais rejouer contre un club, je pense à n'importe quel niveau, qui t'a formé ça donne toujours envie de leur montrer que tu as continué à progresser. Leur montrer sur le terrain, c'est la plus belle des manières."