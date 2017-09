Les Vikings du Caen Handball veulent poursuivre leur sans-faute face à Cherbourg

Le calendrier de Proligue offre aux Vikings du Caen Handball un derby face à Cherbourg pour leur premier match de la saison à la maison ce samedi à 20h30. Vainqueurs de leur deux premiers matchs à l'extérieur (A Créteil et à Istres), les handballeurs caennais viseront un troisième succès de rang.

Les Normands pur sucres ne sont pas si nombreux dans l'effectif du Caen Handball mais ce rendez-vous leur parle. Il n'y aura qu'à entendre la ferveur qui montra des tribunes au coup d'envoi. D'autant que les joueurs cherbourgeois ne voyagent jamais seuls.

Ce sera forcément un beau match pour la Normandie. Maxime Langevin

"Cherbourg au niveau supporters, c'est vraiment quelque chose, relève Maxime Langevin, l'un des "caennais" de l'effectif. L'année dernière, ils étaient venus à je ne sais plus combien. Ça va être une grosse ambiance. A nous de ne pas être perturbé et j'appelle le public caennais à rivaliser avec le public cherbourgeois. Ce sera forcément un beau match pour la Normandie."

Les trois prochains matchs vont conditionner notre saison. Jordan Allais

Vainqueurs à Créteil (29-28) en ouverture de championnat puis à Istres (23-22) la semaine passée, les partenaires de Jordan Allais se verraient bien confirmer à domicile cette entame de saison parfaite. "On pensait au départ que le calendrier nous désavantageait, relève avec gourmandise le pivot natif de Caen. Il s'avère qu'avec cette victoire, du coup, c'est plus que positif. On enchaîne contre Cherbourg notre premier match à domicile puis contre le promu à Nice et après contre Vernon à domicile. Les trois prochains matchs vont conditionner notre saison."

On s'attend à un gros combat de leur part aussi. Yannis Mancelle

Le souci c'est qu'il faudra terrasser des Cherbourgeois qui ont lancé la semaine passée leur saison au détriment de Dijon (25-23). Lors du trophée des Vikings, les Handballeurs caennais avaient dû batailler pour arracher une victoire d'un but. Quant à la saison passée, ils n'avaient pas réussi à dominer leurs voisins manchois aussi bien à l'aller (23-23) qu'au retour (27-30).

"On s'attend à une équipe qui va être solide défensivement, explique le meilleur buteur caennais Yannis Mancelle (16 buts), qui va taper avec de très bons gardiens. On les a joué en préparation au tournoi des Vikings. C'est une très grosse équipe. On ne les a battus que d'un but. Là en championnat, les joueurs vont avoir encore plus envie de se donner. On s'attend à un gros combat de leur part aussi."

France Bleu vous fera suivre la rencontre via des points lors de sa soirée sport ce samedi.