Les volleyeurs de Saint-Nazaire espèrent retrouver l'élite et la Ligue A

Ce samedi soir, le Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique reçoit le Plessis-Robinson dans sa salle de Coubertin pour le match aller de la finale d'accession en Ligue A. Le match retour est prévu samedi prochain au Plessis-Robinson en région parisienne. Pour se qualifier, il faut gagner deux matchs; en cas d'égalité à l'issue des deux rencontres, un 3ème rendez-vous est prévu le 23 avril. Dans la saison, les Nazairiens ont battu cette équipe à trois reprises, contre une victoire pour les joueurs du Plessis-Robinson.

Match à huis-clos

La rencontre de ce samedi soir démarre à 19 heures et se déroule à huis-clos en raison de la situation sanitaire. Un avant-match est prévu sur la page Facebook du club à 18 h 15 pour les supporters.

La base de ce métier, c'est l'échange avec les gens, le partage d'émotions, d'adrénaline, le spectacle! Et enlever les gens, enlever les bénévoles qui viennent nous soutenir tout le temps, c'est sûr que l'on aurait préféré partager cette saison avec tout le monde surtout que c'est une saison exceptionnelle" Frédéric Barais, le libéro du SNVBA..

Le Saint Nazaire Volley-Ball Atlantique avait été rétrogradé de Ligue A il y a six ans pour des raisons financières. Depuis, le club s'est restructuré et compte plus de partenaires privés. En 2019, l'équipe avait déjà accédé à la phase finale d'accession en Ligue A , mais avait perdu et était restée en Ligue B.