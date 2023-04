Les volleyeurs mendois en finale du championnat de France de Ligue B

Le Mende Volley Lozère n'a jamais aussi été aussi prêt de rejoindre l'élite du volley-ball français. Premiers de la saison régulière, les Lozériens ont décroché ce samedi soir leur billet pour la finale du championnat de France de Ligue B. Ils l'ont emporté à Cannes trois sets à deux. "Il y a eu une très grosse explosion de joie quand nous avons remporté le tie-break (15-13). Les joueurs ont été très forts mentalement" reconnaît Constant Tchouassi, l'emblématique coach mendois. Les Lozériens n'avaient jamais atteint ce stade de la compétition. "C'est énorme car nous avons le plus petit budget de Ligue B et la plus petite masse salariale. Pour une ville de 12.000 habitants, c'est un honneur d'en arriver là" lâche t-il. Une quarantaine de supporters mendois avaient fait le déplacement sur la Côte d'Azur.

En finale, les Mendois affronteront Saint-Jean d'Illiac ou Saint Quentin. Match aller le 29 avril 2023. Match retour en Lozère le 6 mai 2023. Le vainqueur montera en Ligue A