Les volleyeuses du Racing Club de Cannes vont-elles redevenir championnes de France ? Le club a déjà remporté vingt couronnes nationales et entend bien inscrire une ligne de plus à son palmarès déjà très fourni. Le Racing est le club les plus titré du sport collectif français.

Les joueuses de Riccardo Marchesi ont soulevé la coupe de France, en mars dernier, déjà contre Béziers (3 sets à 1). Elles entendent faire la passe de deux ce samedi après-midi en finale des play-off de Ligue A.

Le Racing a de l'appétit

Avant-même le début de la saison, le RCC avait affiché son appétit. Un recrutement ambitieux avec l'arrivée de sept joueuses (dont Nadia Centoni, Cristina Bauer, Helena Cazaute) et la confiance renouvelée à seulement cinq joueuses de la précédente équipe. Deux objectifs ont été affirmés : remporter la coupe de France, mission accomplie, et redevenir champion de France. L'équipe du président Pesce est sur la bonne voie.

Béziers - Cannes, finale du championnat de France, 15h30 à Coubertin (Paris)

Un palmarès XXL

Le Racing Club de Cannes est aujourd'hui le club le plus titré du sport collectif français. Un monstre du volley-ball féminin tricolore.