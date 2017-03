Les volleyeuses de Chamalières remportent la coupe de France fédérale

Au terme d'une finale à suspens, les panthères de Chamalières ont gagné la coupe de France fédérale en dominant Marcq en Baroeuil 3 manches à 1. Un premier trophée pour le club qui va maintenant tenter de retrouver l'élite du volley féminin français.

Elles étaient favorites, et elles ont assumé leur statut. Les filles de Chamalières n'ont pas tremblé devant leur public et se sont adjuger la coupe de France fédérale. "C'est incroyable, le troisième set a été complètement dingue, on se disait mais le ballon va bien finir par tomber, elles n'ont vraiment rien lâché" savoure la libéro Lucie Dekeukelaire.

Une troisième manche interminable

Menées au score après avoir perdu le premier set (25-20), les Chamalièroises ont ensuite réagi pour revenir à hauteur de leurs adversaires, et ensuite prendre l'avantage, au terme d'une troisième manche arrachée de haute lutte 31 à 29. Le tournant de cette finale, car Marcq en Baroeuil ne s'en remettra pas. Le 4e set n'était alors plus qu'une formalité pour les joueuses d'Atman Toubani. "Elles ont du caractère, je suis fier de mes joueuses" dit l'entraineur admiratif, et surtout soulagé, "car organiser et jouer une finale à domicile, c'est beaucoup de pression, mais quel bonheur".

Gagnéééé !!!! Youhou !! @VolleyCham remporté la finale de la coupe de France fédérale ! Quel kiff !! pic.twitter.com/QLMd7mL0g8 — Alexandra Soulier (@afrancon) March 11, 2017

Ce trophée est le premier pour le VBC Chamalières, qui va maintenant tout faire pour retrouver l'élité du volley féminin français lors des play-off en championnat. Prochaine échéance, samedi prochain à Mougins. "Mais pour une fois je vais me laisser 24 heures avant d'attaquer la vidéo" s'amuse Atman Toubani.