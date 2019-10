Les volleyeuses de Sens vont tenter de créer l'exploit face au Cannet en Coupe de France

Sens, France

Après leur première victoire à domicile, samedi, face à Calais, leader invaincu du championnat, les volleyeuses du SOC ont emmagasiné de la confiance avant le gros défi qui les attend en Coupe de France. En 8e de finale de la Coupe de France, le SOC reçoit une grosse écurie, Le Cannet, une équipe qui évolue en première division, en Ligue A. Le SOC évolue une division en dessous, en championnat Elite.

Le Cannet : le plus gros budget de la Ligue A

Le Cannet, c'est tout simplement ce qui se fait de mieux en volley féminin en France. C'est un gros défi qui attend les volleyeuses de Sens reconnait Johann Guille, l’entraîneur du SOC : "on va jouer une grosse machine, très très bien armée, le plus gros budget de la ligue A, avec uniquement des joueuses internationales". Le coach a répété à son équipe que l'objectif est le championnat et la réception samedi de Levallois mais il n'entend pas pour autant faire de la figuration.

On n'est pas là pour faire office de punching-ball - Johann Guille

Les volleyeuses de Sens ont éliminé Istres la semaine dernière en Coupe de France. Mais Le Cannet est l'une des toutes meilleures équipes en France: "ça va être dur, admet l’entraîneur du SOC. Mais on veut faire un match qualitatif. Il faut que ça soit une belle fête du volley donc on se prépare sérieusement et avec beaucoup de rigueur. La logique voudrait que Le Cannet s'impose facilement chez nous après à nous de faire durer le plus longtemps le plaisir. On fera le maximum pour offrir du beau jeu aux spectateurs."