Les volleyeuses du Cannet Volero conservent leur titre de championnes de France !

Elles ont refait le coup ! De la saison dernière et de dimanche dernier ! Menées un set à zéro ce dimanche à Mulhouse, les volleyeuses du Cannet Volero ont renversé les Alsaciennes, comme à la Palestre il y a une semaine, pour s'imposer trois sets à un et ainsi conserver leur titre de championnes de France, après le premier remporté la saison dernière à... Mulhouse.

Un titre qui doit beaucoup à l'entraîneur Mladen Kasic

Les Azuréennes confirment leur statut de nouvelle place forte du volley féminin en France, avec ce deuxième titre en deux ans. Elles avaient pourtant terminé la saison régulière à la 6e place, loin derrière le leader Mulhouse. Mais grâce au travail de Mladen Kasic, arrivé en février pour réveiller une équipe bourrée de talents mais qui manquait de confiance, le Volero a pris en main sa saison et atteint le graal. C'est d'ailleurs le premier titre en France pour l'entraîneur serbe, après de nombreuses années passées notamment au Nice Volley en Ligue A masculine.

Les Cannettanes déroulent dans le quatrième set

Pourtant ce dimanche, ce sont bien les Alsaciennes qui démarraient mieux cette finale retour. Devant près de 4.000 spectateurs bouillants, Mulhouse fait plier les Cannettanes et remporte ce premier set assez largement (25-15). Mais derrière, les visiteuses montent en puissance et enchaînent les attaques dévastatrices pour remporter les deux manches suivantes sur le même score (26-24). Ne reste plus qu'à conclure pour s'éviter un éventuel "golden set" en cas de victoire de Mulhouse. Un service manqué offre le titre sur la deuxième balle de match (25-16).