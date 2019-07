Lidl Starligue : le Montpellier Handball entre dans une nouvelle ère

Montpellier - France

Le MHB, mythique club de handball de Montpellier, faisait sa rentrée, ce lundi : rencontre avec le staff, accueil des cinq nouveaux joueurs, présentation du nouveau président, photo officielle avec les nouveaux maillots. Pas mal de changements, durant l'intersaison, et le début d'un nouveau cycle. Du côté de l'effectif : huit départs et cinq arrivées.

Patrice Canayer, entraîneur du MHB, confirme qu'un vent nouveau souffle au sein du club.

La saison dernière a été difficile et le bilan mitigé : une élimination précoce sur la scène européenne et en coupe de France, une deuxième place en championnat, et une qualification (tout de même) pour la prochaine Ligue des Champions. Cette saison, l'équipe est-elle taillée pour mieux faire ? Réponse de l'entraîneur Patrice Canayer.

Le club s'est notamment séparé de Michael Guigou, de Vincent Gérard et de Vid Kavticnik (Aix). Il a enregistré les arrivées des internationaux français Yanis Lenne et Hugo Descat, des gardiens Kevin Bonnefoi et Marin Sego, et enfin du colosse Gilberto Duarte, en provenance de Barcelone.

Les cinq recrues du MHB ont été présentées © Radio France - Bertrand Queneutte

Julien Deljarry, nouvel homme fort

L'intersaison a aussi été marquée par un changement de président. Au mois de juin dernier, Julien Deljarry a été élu à la tête de la SAS Montpellier Handball et a succédé à Serge Granger. Présent, ce lundi, au Palais des sports René-Bougnol, il s'est exprimé au micro de France Bleu Normandie. Il a notamment livré ses objectifs et ses grands axes de travail.

Le programme de la préparation :