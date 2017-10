Ligue A féminine : le Vandoeuvre Nancy Volley Ball veut passer à la vitesse supérieure

Premier match de la saison à domicile pour les joueuses du VNVB en Ligue A féminine de volley. Les Lorraines accueillent Mulhouse, champion de France en titre, et veulent créer la sensation.

Deuxième journée de championnat pour le Vandoeuvre Nancy Volley-Ball et deuxième ogre à terrasser. Après un déplacement à Cannes (défaite 3-1), le VNVB reçoit Mulhouse, champion de France en titre ce dimanche à 17 heures au parc des sports de Vandoeuvre. Le VNVB veut franchir un cap cette saison.

à lire aussi Volley-ball féminin Ligue A : le VNVB doit croire en son potentiel

Une nouvelle page

On a changé beaucoup de choses à l'intersaison. Le VNVB s'est donné les moyens de réussir, le club vient d'ouvrir un centre de formation, a largement renouvelé son effectif avec sept recrues et a investi aussi dans la communication. Conséquence, il y a forcément plus d'attente autour du club pour sa capitaine Isaline Sager-Weider :

Il y a un test tout simple. Il y a tout un tas de magazines sur l'agglomération et sur le département qui sont sortis et on parle de nous dans chaque magazine. On ne nous oublie pas, on pense à nous. On commence à prendre une place importante dans le Grand Nancy donc il faut surfer sur cette vague là."

Mais les joueuses le savent, ce sont les résultats qui permettront de maintenir ou non cette curiosité pour le seul club professionnel nancéien en première division. L'objectif sera malgré tout le maintien pour l'entraîneur Radoslav Arsov :

Après, il ne faut pas non plus trop s'enflammer, se dire qu'on a changé l'équipe, qu'on est les seuls en Ligue A. Il ne faut pas oublier qu'on a le onzième budget sur douze équipes en Ligue A. Il n'y aura pas de miracle si on n'arrive pas à augmenter le budget par la suite."

Le petit poucet espère malgré tout se faire remarquer, dès cet après midi, face aux championnes de France en titre de Mulhouse.