Ligue A : le Tours Volley Ball arrache le premier match de sa demi-finale contre Tourcoing

Impérial, le TVB semblait filer vers une victoire en trois sets mais les joueurs de Tourcoing ont haussé leur niveau de jeu, avant de finalement s'incliner dans un tie-break bien géré par les Tourangeaux. Ces derniers s'imposent en cinq sets, ce dimanche, à domicile, pour ce premier match de leur demi-finale des play-offs de Ligue A : 25-22, 25-22, 21-25, 25-27, 15-12.

"Un grand bravo !" - Marcelo Fronckowiak, entraîneur du TVB

"On a eu une petite baisse de régime au niveau offensif dans le troisième set, mais sinon c'est Tourcoing qui a bien joué, reconnaît Marcelo Fronckowiak, l'entraîneur de Tours, à la fin de la rencontre. Mais après, l'équipe a tenu, on a été devant pendant tout le tie-break, un grand bravo ! Il n'y a pas grand chose à dire."

"Dans le quatrième set, on a eu une balle de match, poursuit le Brésilien, ancien coach de l'équipe adverse (2004-2009), mais c'est quand même un peu l'histoire des rencontres entre Tours et Tourcoing cette saison : quatre matchs, trois tie-breaks."

"On s'est fait peur, mais on a réussi à gagner quand même, sourit Benjamin Diez, libero tourangeau et international français. On s'est rendu le truc facile pendant deux sets, après, c'est dur de garder ce niveau là tout un match et eux ont mieux jouer aussi."