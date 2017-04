Ligue B-Masculine : le Grand Nancy Volley-Ball entre dans les playoffs

Après avoir terminé à la deuxième place du championnat de Ligue B, les volleyeurs du Grand Nancy débutent à domicile les playoffs ce samedi à 19 heures, face au Plessis-Robinson.

Cette seconde place au classement arrachée au détriment du Stade-Rennais lors de la dernière journée du championnat, permet au Grand Nancy Volley (GNVB) de débuter les playoffs face au Plessis-Robinson, le septième de la phase régulière. Pour ce quart de finale qui se joue au meilleur des trois manches, les joueurs de l’entraîneur Dario Dukic auront intérêt à se montrer tout aussi sérieux que pendant la phase régulière :

Quand vous entrez dans cette compétition, les compteurs sont remis à zéro et ce, malgré le fait d'avoir terminé deuxième et que nous disputons le premier match chez nous. Même si je pense que mon équipe est supérieure, tout dépendra de la fraîcheur physique et surtout mentale.»