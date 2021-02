Ligue Butagaz Energie : le Fleury Loiret Handball sans résistance face au Brest Handball

Pas de surprise ce mardi soir à Orléans pour le Fleury Loiret Handball. Les Panthères recevaient l'ogre brestois pour un match en retard de la 6e journée de Ligue Butagaz Energie. Elles se sont inclinées 23 à 41 malgré des belles prestations de Moreschi et Lacrabère. Fleury reste 9e au classement.

Pas de miracle au Palais des sports d'Orléans ce mardi. Les Panthères du Fleury Loiret Handball se sont inclinées 23 à 41 face au Brest Handball, qui reste donc invaincu en championnat. Alexandra Lacrabère a pourtant inscrit 7 buts (7 sur 13 tirs) et Gabriela Moreschi a réalisé 11 arrêts mais ça n'aura pas suffi. Fleury reste 9e au classement tandis que Brest consolide sa 2e place.

Sept buts pour Alexandra Lacrabère en première mi-temps

La Loirétaine du Brest Handball Pauletta Foppa inscrit les deux premiers buts de la rencontre tandis que l'autre internationale française Cléopâtre Darleux bloquait deux tirs fleuryssois consécutifs, royale dans les cages en première période, ce qui rendait la tâche plus difficile aux Panthères. Mais Les Fleuryssoises réagissent bien et la capitaine Alexandra Lacrabère inscrit 7 buts sur ses 11 tirs en 30 minutes, plus de la moitié des buts de son équipe. Elles rentrent tout de même aux vestiaires avec huit buts de retard, 12-20 pour les Brestoises.

Le récital brestois

En deuxième période les Brestoises déroulent et mènent de 16 buts à moins de 8 minutes de la fin de la rencontre. Malgré les 11 arrêts de Gabriela Moreschi dans les cages fleuryssoises, soit 21% de réussite le score est fleuve pour les Brestoises, qui s'imposent de 18 buts, score final 23-41.

Prochain match décisif à Besançon

Les Panthères n'ont pas le choix, elles devront s'imposer face à Besançon le 10 février prochain pour le dernier match de la phase aller après le remodelage du championnat à cause de la Covid. Si Fleury veut accrocher les play-offs, il faudra absolument s'imposer et espérer que ses concurrentes directes fassent un faux pas.