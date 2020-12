Ligue Butagaz Energie : le Fleury Loiret Handball va jouer une nouvelle formule pour la suite du championnat

La Ligue féminine de handball a décidé ce lundi en Assemblée Générale de proposer une nouvelle formule pour la deuxième partie de saison de la Ligue Butagaz Energie. Les Panthères finiront leur phase aller après la 13e journée et des play-offs et play-downs seront mis en place pour la phase retour.

Le Fleury Loiret Handball va devoir finir dans les huit premiers de la Ligue Butagaz Energie pour prétendre à un podium cette saison. La Ligue féminine de handball a décidé ce lundi en Assemblée Générale de proposer une nouvelle formule pour la deuxième partie de saison de la Ligue Butagaz Energie. La phase aller se terminera donc après la 13e journée et des play-offs et play-downs seront mis en place pour la phase retour.

Concrètement, les clubs iront au bout des matches aller, en jouant jusqu'à la 13e journée et disputeront les 14 matches reportés avant le 22 février. À l'issue des 13 rencontres aller du championnat, les 8 premières équipes au classement participeront à des play-offs tandis que les équipes classées de la 9e à la 14e place joueront des play-downs.

Six matchs au programme pour les Panthères avant la 13e journée

D'abord, il reste donc deux matches en retard à jouer pour les Panthères, face à Brest à domicile pour la 6e journée et contre Bourg-de-Péage, à l'extérieur, pour la 7e journée. Ensuite, les Panthères joueront les 10e, 11, 12 et 13 journées, respectivement contre Nice le 6 janvier à domicile, le 13 janvier contre Nantes toujours à domicile, à Besançon le 20 janvier et contre Paris à la maison le 27 janvier. Enfin, si Fleury réussit à finir dans le Top 8, le club pourra disputer les play-offs. S'il termine 9e ou en-dessous, le club loirétain jouera les play-downs.

Comment se déroulent ces play-offs et play-downs ?

Play-offs

Les huit équipes classées de 1 à 8 à l'issue de la 13e journée participeront aux play-offs et partiront avec les points acquis sur l'ensemble des matches de la première phase. Toutes les équipes disputeront au total neuf matches :

27 février au 12 mai : 7 matches (matches retour de la 1e phase)

19 et 23 mai : finales en matches aller et retour entre 1er vs 2e, 3e vs 4e, 5e vs 6e et 7e vs 8e

Le classement sera établi à l'issue des finales. L'équipe remportant la finale entre le 1er et le 2e à l'issue des matches retour sera déclarée Championne de France.

Play-downs

Les six équipes classées de 9 à 14 à l'issue de la 13e journée participeront aux play-downs et partiront avec les points acquis sur l'ensemble des matches de la 1e phase. La deuxième phase sera organisée en 15 dates avec 5 matches correspondant aux matches retour de la 1e phase et 10 matches aller et retour.

À l'issue des 15 dates, l'équipe classée dernière sera reléguée en D2 féminine pour la saison 2021-2022.

La Coupe de France aussi remaniée

La Coupe de France de handball est maintenue mais elle aussi a été remodelée. Seuls les clubs de Ligue Butagaz Énergie poursuivront la Coupe de France : les 5 clubs européens seront directement qualifiés pour les quarts de finale tandis que les neuf autres équipes seront réparties en 3 poules de 3.

"La Fédération Française de Handball communiquera prochainement sur les modalités de la compétition et le règlement", indique le communiqué de la FFH.